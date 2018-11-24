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Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 23:50 | Son Güncelleme

 TEM Bağlantı Yolunda gece saatlerinde seyir halindeki plakası alınamayan iki otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen aracın çarptığı kamyon devrildi.

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) TEM Bağlantı Yolunda gece saatlerinde seyir halindeki plakası alınamayan iki otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen aracın çarptığı kamyon devrildi. Kaza sonrası kamyonda bulunan bir kişi yaralandı. Kamyona çarpan otomobilin içindeki 10 yaşındaki çocuk da kaza sonrası şoka girdi. Olay sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, devrilen kamyon ise bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolunda gece saat 21.30'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 AAZ 952 plakalı otomobili kullanan Mehmet Ali Akdağ'ı seyir halinde giderken Bayrampaşa mevkiine geldiği sırada iddiaya göre plakası alınamayan iki otomobil sıkıştırdı. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden Akdağ'ın kullandığı otomobil, önünde seyreden Salih Öztürk yönetimindeki 34 AH 9101 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada vatandaşlar devrilen kamyon içerisindeki sürücü ile yanında bulunan Emine Gürsu'yu (63) çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Emine Gürsu'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Bu sırada aracını kenara çeken Mehmet Ali Akdağ'ın da yanında olduğu öğrenilen 10 yaşındaki oğlu K. A. kısa süreli şoka girdi. Daha sonra polis ekipleri küçük çocuğu polis aracına aldı. Kaza sonrası TEM Bağlantı Yolu, Aksaray istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri devrilen kamyonda bir süre incelemelerde bulundu. Daha sonra olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç gelerek devrilen kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri de yolu tek şeritten verdi. Belediye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırılarak kenara daha sonra da otoparka çekildi. Kaza sonrası polis ekipleri tek şeritten verdiği yolu tamamen açtı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralıBayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı
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