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Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 02:25 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bayrampaşa'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hal Yolu Aksaray istikameti Topkapı ayrımında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LH 9286 plakalı otomobil, önde seyreden Murat G. yönetimindeki 34 AF 6507 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenerek takla attı. Hafif ticari araç ise yol kenarındaki yeşil alana savruldu.

Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Bayrampaşa trafik kazası yaralı

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