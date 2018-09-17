Bayrampaşa'da trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Avrupa Otoyolu'nda Topkapı istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 UP 7897 plakalı otomobil, Bayrampaşa ayrımındaki refüje çarptı.

Kazada, ikiye ayrılan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Avrupa Otoyolu Topkapı istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

