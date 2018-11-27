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Bayrampaşa'da 'Turkuaz Taksi' sürücüsüne silahlı saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 23:17 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'DA'da turkuaz taksi sürücüsü aracına müşteri gibi binen bir kişinin silahlı saldırına uğradı.

Bayrampaşa'da 'Turkuaz Taksi' sürücüsüne silahlı saldırı kamerada

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BAYRAMPAŞA'DA'da turkuaz taksi sürücüsü aracına müşteri gibi binen bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Terazidere Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, turkuaz taksi sürücüsü Nihat Elçi, taksi uygulaması üzerinden aldığı bir yolcuyu Bayrampaşa'ya getirip bıraktı. Burada bir kişi müşteri gibi Elçi'nin aracına bindi.
Araçla bir süre yolculuk yapan şüpheli silahını çıkararak taksi şoförü Elçi'nin başına ateş etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan taksi şoförünü çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Elçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DEHŞET DOLU ANLAR KAMERADA
Saldırı anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müşteri gibi araca binen şüpheli, aracın arka koltuğunda otururken bir anda silahını çıkartarak taksi sürücüsünün başına ateş ediyor. Taksi sürücüsü Nihat Elçi kanlar içerisinde kalırken şüpheli şahıs aracın ön kısmına eğilerek bir şeyler arıyor. Daha sonra araçtan inen şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşıyor.
(FOTOĞRAF)

Bayrampaşa'da 'Turkuaz Taksi' sürücüsüne silahlı saldırı kameradaBayrampaşa'da 'Turkuaz Taksi' sürücüsüne silahlı saldırı kameradaBayrampaşa'da 'Turkuaz Taksi' sürücüsüne silahlı saldırı kameradaBayrampaşa'da 'Turkuaz Taksi' sürücüsüne silahlı saldırı kamerada

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