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  4. Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:35 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ocak'ta Vatan Mahallesi'ndeki metruk evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 38,8 gram kubar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirdi.

Evde bulunan Burak S. (21), Semih A. (27) ve Şeyhmus A. (19) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak S. tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

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Bayrampaşa Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu

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