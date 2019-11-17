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Bayrampaşa’da uyuşturucu operasyonu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:24 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonları kameralara yansıdı.

Bayrampaşa’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonları kameralara yansıdı. 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda evlerde zulalanmış uyuşturuculara el konuldu.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Ekim - 9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Farklı adreslere yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 360 gram Metamfetamin, 90 gram esrar, 6 gram eroin, 144 adet uyuşturucu hap, 9 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet hassas terazi, uyuşturucu madde içerisinde elde ettiği düşünülen 4 bin 245 TL ve 100 dolar para ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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