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Bayrampaşa'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 05:39 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Bayrampaşa'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı.

Bayrampaşa'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Bayrampaşa'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Çevrede panik yaratan yangında, üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Ordu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Komşularının dairesinde yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişiyi de tahliye etti. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde bekleyen ambulans içerisinde müdahale edildi. İlk yardım yapılan 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek ardından soğutma çalışması yapıldı. Daire yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Bayrampaşa'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendiBayrampaşa'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendiBayrampaşa'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendiBayrampaşa'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

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