HABER

Bayrampaşa'da yangın; balkonda mahsur kalanlar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:23 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da girişindeki elektrik saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 3 katlı binayı duman kapladı.

Bayrampaşa'da yangın; balkonda mahsur kalanlar kurtarıldı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BAYRAMPAŞA'da girişindeki elektrik saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 3 katlı binayı duman kapladı. Duman yoğunluğundan binada mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın, 16.00 sıralarında Bayrampaşa Kartepe Mahallesi Elektrik sokağında 3 katlı bir binanın girişindeki elektrik saatlerinde çıktı. Apartman boşluğundan yükselen dumanlar bütün binayı sardı. Dairelerinin içine yoğun duman giren bir aile balkona çıkıp yardım bekledi. Binadakilerin bildirmesiyle kısa sürede olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle balkonda mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişiyi kurtarırken yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangında bir can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.
(FOTOĞRAF)

Bayrampaşa'da yangın; balkonda mahsur kalanlar kurtarıldı

Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular Yol ortasında ilginç anlar! Arabayı bırakıp ona koştular
Edremit'te göçmen operasyonunda 5 organizatör tutuklandıEdremit'te göçmen operasyonunda 5 organizatör tutuklandı
Kazada ölen motosiklet sürücüsü, Kayseri'de toprağa verildiKazada ölen motosiklet sürücüsü, Kayseri'de toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 2 sanığa 5 ay hapis

Adil Öksüz davasında yeni gelişme!

Güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü

Acı haber! Güvenlik korucusu şehit oldu

İstanbul'a yeni baraj! Şile- Ağva tarafına yapılacak

İstanbul'a yeni baraj! İşte yapılacağı yer

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'ortak devriye' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Son dakika: ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara ilişkin Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan mutabakat açıklaması

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.