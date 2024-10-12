Bayrampaşa’da yolun ortasına yatan alkollü adama otomobil çarptı: O anlar güvenlik kamerasında
Bayrampaşa’da alkollü olduğu iddia edilen ve yolun ortasına yatan adama otomobil çarptı. Arabanın çarpması sonrası yaralanan şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.