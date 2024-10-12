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1 saat önce

Bayrampaşa’da yolun ortasına yatan alkollü adama otomobil çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Bayrampaşa’da alkollü olduğu iddia edilen ve yolun ortasına yatan adama otomobil çarptı. Arabanın çarpması sonrası yaralanan şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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