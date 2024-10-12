Bayrampaşa’da yolun ortasına yatan alkollü adama otomobil çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Bayrampaşa’da alkollü olduğu iddia edilen ve yolun ortasına yatan adama otomobil çarptı. Arabanın çarpması sonrası yaralanan şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.