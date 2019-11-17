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Bayrampaşa'daki 4 ayrı uyuşturucu operasyonu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:02 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da 10 gün içinde gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da 10 gün içinde gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Ekim-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Bayrampaşa'da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine ilişkin 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 1 kilogram 360 gram metamfetamin, 90,57 gram esrar, 6,28 gram eroin, 144 uyuşturucu hap, 9 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 245 TL ve 100 dolar ele geçirildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut Y., Yasin S., Yaşar A., İnanç T., Ruşen S., Onur Ş. ve Erdal K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Cem Ü., Metin A. ve Rayisa M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

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