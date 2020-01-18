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  4. Bayrampaşa'daki bıçaklı saldırgan

Bayrampaşa'daki bıçaklı saldırgan

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'daki bıçaklı saldırgan

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa’da bir kafede oturanları tehdit ettiği bıçakla polise saldıran ve vurularak etkisiz hale getirilen Milen Bahçevana (33) hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi’ndeki bir kafede çevredekileri bıçakla korkutan kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polise ekipleri, saldırganı bıçağı bırakması için ikaz etti. Uyarılara aldırış etmeyerek polise saldıran şüpheli, bir bekçiyi de bıçakla yaraladı.

Bunun üzerine polis ekipleri saldırganı silahla vurdu.

Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen Milen Bahçevana (33) isimli saldırgan, hastanede hayatını kaybetti.

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Bayrampaşa Bıçaklı saldırganı polis etkisiz hale getirdi

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