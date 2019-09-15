HABER

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 08:57 | Son Güncelleme

Sabah saatlerinde Bayrampaşa’daki bir otelin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Sabah saatlerinde Bayrampaşa’daki bir otelin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Otelde kalan turistler hızla tahliye edildi.
Yangın sabah saat 07.00 sıralarında Bayrampaşa Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir otelin mutfak kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın mutfağın tamamını sarmaya başladı.
Yangının çıktığını gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ayrıca can kaybının yaşanmaması içinde otelde bulunan turistler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Yangının çıktığını öğrenip dışarı çıkan turistlerin kimisinin acele ile yalın ayak çıktığı görüldü. Turistlerden kimi de yaşadıkları anı ölümsüzleştirmek için öz çekim gerçekleştirdi. Yangının söndürülmesinin ardından turistler tekrar otele alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz paraşütünün halatı koptu! 20 metreden düşen 2 turist yaralandı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.