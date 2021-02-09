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Bayrampaşa’daki plastik fabrikasında korkutan yangın

09.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Bayrampaşa’da 5 katlı plastik fabrikasının bodrum katında yangın çıktı.

Bayrampaşa’da 5 katlı plastik fabrikasının bodrum katında yangın çıktı. Yangından dolayı yoğun duman oluşurken, fabrikada daha önce de defalarca yangın çıktığı öğrenildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Özdericiler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı plastik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında fabrikanın içerisinde ve site çevresinde yoğun duman oluştu. Olayı fark eden fabrika çalışanları itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken yangının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

"Bu ilk değil, son da olmayacak"
Yangın hakkında konuşan bir çalışan, “Burası yanarsa biz de yanacağız. Plastik, ham madde üzerine. Şu gördüğün 4 katlı binanın tamamı plastik üzerine, beşinci kez yanıyor. Bu ilk değil, son da olmayacak ama bir türlü buraya bir çözüm bulamıyorlar. Kendileri itfaiyeye haber verdi. Allah’tan itfaiye çabuk geldi, yoksa sönme şansı yok” diye konuştu.

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