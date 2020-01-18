Bayrampaşa'daki saldırganın davranışlarını psikiyatri uzmanı değerlendirdi

Müge YARIMBATMAN - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)- BAYRAMPAŞA'da kafede bıçaklı dehşeti değerlendiren Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Altın, "Uyuşturucu kişilerin muhakeme yeteneklerini bozar. Uyuşturucu etkisi altındaki kişiyi ikna etmek gerçekten çok zordur. Uyuşturucu etkisindeyken içinizden gelen dürtü neyse onu yaparsınız" dedi. "UYUŞTURUCU KİŞİLERİN MUHAKEME YETENEKLERİNİ BOZAR"

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi'ndeki kafeye elinde bıçakla giren Bulgaristan uyruklu Milen Stoyanov Bahchevanov (33) bir bekçiyi yaraladıktan sonra vurularak öldürmüştü. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Bahchevanov'un davranışını Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Altın, "Kişilerin aldıkları uyuşturucu çeşitlerine göre farklılık göstermekle beraber genel olarak uyuşturucular kişilerin öncelikli olarak muhakeme yeteneklerini bozar. Bunlarla birlikte kendilerine veya çevrelerine, o anda mantıklı olmayan hareketler veya davranışlar göstermeye başlarlar. Bunlar basit bir sarhoşluk diyebileceğimiz bağırmaktan, nara atmaktan veya söylenmeyecek tarzda bir şey söylemekten başlayabilir. Fakat daha sonra bu giderek toplum kurallarını çiğnemek, dünkü olaydaki gibi diğer insanlara saldırmak olabilir. Alınan maddenin çeşidine göre halüsinasyonlar görmek, olmayan şeyleri görmek, hissetmek veya duymak şeklinde olabilir. O dönemde de kişilerde iyice saldırganlık, kendine zarar verme, insanlara zarar vermeye kadar giden basitten ağıra doğru birçok çeşitte davranış bozuklukları görülebilir" diye konuştu.

"İKNA ETMEK GERÇEKTEN ÇOK ZORDUR"

Uyuşturucu etkisi altındaki bir saldırganın nasıl ikna edilebileceği konusunda Murat Altın, "Biriyle ortak noktada buluşabilmek için mantıklı konuşmanız gerekir ama eğer benim mantık merkezim dışarıdan bir şekilde kapatıldıysa ben mantıklı konuşamam. O an halüsileysem karşımdakilerin polis olduğunu algılayamayabilirim. 'Benimle birileri konuşuyor ama acaba kimler', 'Benimle konuşanlar gerçekten polis mi' veya ben de paranoya tezanlar başladığında 'Bunlar polis kostümlerinde olan başka insanlar' da diyebilirim. O yüzden de uyuşturucu etkisi altındaki bir kişinin, özellikle karşısındakinin polis olması veya başka bir ikna ekibinin olması çok bir şey değiştirmez. Kişi mantıklı düşünemediği için o anda bu kişiyi ikna etmek gerçekten çok zordur. Genel olarak bu tip durumlarda polisin çağırılmasının en önemli sebebi, kişi mantıklı düşünemediği için bu konuda eğitimli ve yetkili olan emniyet birimlerinin gerektiğinde fiziksel önlemler almasıdır" ifadelerini kullandı.

"İÇİNİZDEN GELEN DUYGU NEYSE ONU YAPARSINIZ"

Uyuşturucunun etkisindeki kişilerin korku durmasının zor olduğunu belirten Murat Altın, "Eğer mantıklı düşünmüyorsanız ve sebep sonuç ilişkisi kuramıyorsanız korku duymanız zordur. İçinizden gelen dürtü neyse onu yaparsınız. Bu tür maddeler korkusuzluk sağladıklarından veya korku duygularını yenmelerinden dolayı değil, kişilerdeki mantıklı düşünmeyi yok etmelerinden kaynaklı sebep sonuç ilişkisi kuramamalarından dolayı içlerinden geldiği gibi davranmalarıdır" dedi. "VİZE UYGULAMALARINDA KİŞİLERİN UYUŞTURUCU ÖZGEÇMİŞİNE BAKILABİLİR"

Altın, "Öncelikli olarak bu tür uyuşturucu maddelerin ulaşıma engel olunması gerekiyor. İkincisi, özellikle dünkü olay bazında değerlendirdiğimizde vize uygulamalarında birçok ülkenin dikkat ettiği gibi, kişilerin daha önce uyuşturucu kullanım özgeçmişinin olup olmadığına, bu konuda adli sicil kayıtlarının olup olmadığına bakılabilir. Özellikle böyle kayıtları olan kişilerin ülkemize girdiklerinde belli oranda takip edilmeleri, uyuşturucu maddelere ulaşımın zorlaştırılması; kendi vatandaşlarımız açısından bakarsak da her yaştan vatandaşımızın bu konuda eğitilmesi ve bundan uzak durması için çalışmaların yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.