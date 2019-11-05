Bayrampaşa'daki toptancı; Bugün bir kilo bile ıspanak satılmadı

Semih ÇALIŞKAN -Buğra BENLİOĞLU - Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA Meyve ve Sebze Hali'nden marketlere ıspanak gönderen toptancılardan biri, "Bize söylenen tek şey, bizim ıspanak verdiğimiz firmaya müşteri olarak gelen bir kişi zehirlendiğini söylüyor. Şu an tam olarak içinde ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenme şüphesiyle pek çok kişi hastanelere başvururken, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü zehirlenmelerin yabancı otlardan kaynaklandığını açıkladı. Ispanak ve yeşilliklerden alınan numuneler incelendi. Analizlerde atropin ve skopolamin içeren yabancı otlar bulunduğu anlaşıldı. Ispanakların Ankara Beypazarı'ndan geldiği ortaya çıkarken Bayrampaşa Meyve - Sebze Hali'nden marketlere ıspanak satan işletmenin yetkilisi açıklamalarda bulundu.

"ISPANAĞI ALAN MÜŞTERİ ZEHİRLENDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nden marketlere satışlar yapan firma yetkilisi Bayram Kozan, ıspanak sattıkları bir markette zehirlenme vakasının yaşandığını ifade etti. Kozan, "Bu ıspanak bize Beypazarı'ndan geliyor. Biz burada içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bize söylenen tek şey, bizim ıspanak verdiğimiz firmaya müşteri olarak gelen bir kişi zehirlendiğini söylüyor. Şu an tam olarak içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bir algı oluştu. Algı ne demek? İçinde yabani bir ot varmış, zehirlenmiş. Bu ne demek? Gelen bütün ıspanakların çöpe dökülmesi demek. Beypazarı'ndan gelen ıspanaklarda zehirlenme olduğu söyleniyor ama bugün Manisa'dan gelen bütün ıspanaklar da çöpe gidiyor. Bugün bir kilo bile satılmadı" diye konuştu.