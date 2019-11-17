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Bayrampaşa'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:06 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

Bayrampaşa'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 31 Ekim-11 Kasım'da 4 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 360 gram metamfetamin, 90 gram esrar, 6 gram eroin, 144 uyuşturucu hap, 9 tabanca, pompalı tüfek, 4 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 245 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayrampaşa'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı<br />

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Bayrampaşa'daki 4 ayrı uyuşturucu operasyonu kameradaBayrampaşa'daki 4 ayrı uyuşturucu operasyonu kamerada
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Bayrampaşa Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyon uyuşturucu

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