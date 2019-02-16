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Baz istasyonu kulesinden düşen tekniker ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 20:22 | Son Güncelleme

Sivas’ın Hafik ilçesinde onarım için çıktığı baz istasyonunun kulesinden düşen tekniker ağır yaralandı.Olay saat 15.30 sıralarında Sivas ile Tokat sınırında bulunan Hafik ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Adamlı köyünde meydana geldi.

Baz istasyonu kulesinden düşen tekniker ağır yaralandı

Sivas’ın Hafik ilçesinde onarım için çıktığı baz istasyonunun kulesinden düşen tekniker ağır yaralandı.
Olay saat 15.30 sıralarında Sivas ile Tokat sınırında bulunan Hafik ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Adamlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir GSM firmasında tekniker olarak çalışan Abubekir K. (37) onarım için çıktığı GSM baz istasyonu kulesinden dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine ağır yaralanan tekniker için Sivas’tan ambulans helikopter havalandı. Ancak helikopter hava muhalefeti nedeniyle kazanın yaşandığı bölgeye iniş yapamadı. Daha sonra kara ambulansı istendi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan teknikeri ambulansla Hafik Esma Kocacık Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Abubekir K. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Baz istasyonu kulesinden düşen tekniker ağır yaralandı

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