Baz istasyonu trafosu alev alev yandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki bir kafeteryanın çatı katında bulunan baz istasyonu alev alınca yangın çıktı.

Yangın Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi’nde çatı katında bulunan bir V.K.’ya ait kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre kafeteryanın çatısında bulunan baz istasyonuna ait trafo gürültüyle patlamasının ardından alev aldı. Yangına ilk olarak çalışanlar müdahale ederken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve polis ekipleri de güvenlik nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Dumanların sardığı kafeteryadaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeyi başardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören bir vatandaş kafeteryadan önce patlama sesi geldiğini ve ardından alevlerin yükseldiğini belirterek çığlıklar duyduğunu söyledi.

Yangının kesin çıkış nedeninin öğrenilmesi için soruşturma başlatıldı.



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