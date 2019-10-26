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Baz istasyonu vaadiyle dolandırıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

KOCAELİ’de kurulacak baz istasyonu için 5 yıllığına 1,5 milyon TL kira vaadiyle kandırılan çift, dolandırıcıya inanıp önce 2 arsa aldı ardından da sözde baz istasyonlarınım masrafı için 26 bin lira verdi.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ’de kurulacak baz istasyonu için 5 yıllığına 1,5 milyon TL kira vaadiyle kandırılan çift, dolandırıcıya inanıp önce 2 arsa aldı ardından da sözde baz istasyonlarınım masrafı için 26 bin lira verdi. Parayı alan dolandırıcı ortadan kaybolunca savcılığın yolunu tutan çift, S.A isimli şüphelinin, aynı yöntemle kendileriyle birlikte 19 kişiyi yaklaşık 300 bin TL dolandırdığını söyledi.
Kocaeli’de elindeki sahte belgeler ile kendisini baz istasyonu firması sorumlusu olarak tanıtan S.A., Nilüfer Bozbağ ve Arda Bozbağ çiftine arazilerine baz istasyonu kurup, 5 yıllık kira için 1,5 milyon TL vaadetti. Teklifi kabul eden Bozbağ çifti, 20 bin lira ödeyerek Kocaeli’nin Kandıra ilçesi ile Bilecik’te 2 arsa satın aldı. S.A., çiftten satın alınan arazilere kurulacak baz istasyonu masrafları için 13'er bin TL'den 26 bin TL istedi. Baz istasyonu kurulduktan sonra kendilerine 1,5 milyon lira verileceğine inanan çift de parayı ödedi. Ancak S.A. parayı alıp, kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını anlayan Bozbağ çifti, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
BAZ İSTASYONU İÇİN ARSA ALDILAR
Kendileriyle beraber 19 kişinin dolandırıldığını söyleyen Arda Bozbağ, S.A.’nın baz istasyonu hakkında çok detaylı sunumlar yaptığını, böylelikle güvenlerini kazandığını anlattı. Bozbağ, “Baz istasyonu kuran bir firma adına bizimle iletişime geçti. Arazimize baz istasyonu kuracaklarını, karşılığında da 5 sene arazimizi kiralayıp 1,5 milyon lira ödeyeceklerini söyledi. Biz de araştırmalar yaptık, bu iş hakkında teknik bilgisi olan arkadaşlara danıştık. Aklımızda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde bizi bilgilendirdi. İki arazimize kuracağı baz istasyonu için 26 bin lira istedi. Bizimle birlikte aynı şekilde dolandırılan 19 kişi var. Tahminen yaklaşık 300 bin lira dolandırdı. Suçluların ceza almasını istiyoruz” dedi.
1,5 MİLYON LİRA VAAT ETTİ
Baz istasyonu kurma hayaliyle aldıkları arsanın şu an hiçbir işe yaramadığını ifade eden Nilüfer Bozbağ da şöyle konuştu:
“S.A. isimli bir arkadaş geldi, baz istasyonu kurduğunu söyledi. Bize arsa aldırdı, biz de birini Kandıra’dan birini de Bilecik’ten olmak üzere 2 tane arsa aldık. 20 bin liraya yakın para ödedik arsalar için. Daha sonra arsalarımıza kuracağı baz istasyonları için masrafları istedi. Arsa başına 13 bin lira verdik. Arsalarımıza kuracağı baz istasyonu için 5 sene kira ödeyeceğini söyledi, 1,5 milyon lira vaadetti. Arsaları almak için 20 bin lira verdik, 26 bin lira da S.A.’ya verdik, tüm birikimimizi aldı elimizden.”
300 BİN TL TOPLADI
Nilüfer Bozbağ kendileriyle birlikte arkadaşlarının da dolandırıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:
“Aynı zamanda bu iş için arkadaşlarımız da geldi, yaklaşık 19 kişi dolandırıldık. Bazılarının arsaları vardı, bazıları da bizim gibi yeni arsa aldı. S.A., hepimizden yaklaşık 300 bin lira aldı.
Kendisi şu an Bilecik’te sigortalı işte çalışıyor, biz ise mahkeme kapılarında sürünüyoruz. Bizi dolandıran adam serbest dolaşıyor. Bu arsalar hiçbir işe yaramıyor, Bilecik’te 850 metrekareye yakın arsamız var, Kandıra’da 40 metrekare arsamız var ancak hiçbir işe yaramadıkları için boş şekilde bekliyorlar. Bu adamın bir an önce ceza almasını istiyoruz.”

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