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Baz istasyonunda akü hırsızlarına suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, GSM şirketine ait baz istasyonundan akü çalan 3 kişi, suçüstü yakalandı.  Yenişehir Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından hırsızlık yapılacağı öğrenildi.

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, GSM şirketine ait baz istasyonundan akü çalan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Yenişehir Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından hırsızlık yapılacağı öğrenildi. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 11 Eylül Çarşamba günü, devriye görevi sırasında M.N.K., C.K. ve R.D.'yi, baz istasyonundan çaldıkları aküleri araca yüklerken yakaladı. Araçta yapılan aramada, 12 akü ele geçirildi. Yapılan incelemede hırsızların, farklı zamanlarda 8 baz istasyonunda akü çaldıkları tespit edildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.N.K., C.K. ve R.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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