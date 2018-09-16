HABER

Baz istasyonundan akü çalanlar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 13:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir GSM şirketine ait baz istasyonundan akü çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir GSM şirketine ait baz istasyonundan akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacakılavuz Mahallesi'nde bir firmanın baz istasyonundan akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayında 34 RT 1417 plakalı aracın kullanıldığını tespit etti.

Aracın sahibi İ.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, olayı G.Z ve E.A. ile gerçekleştirdiklerini, aküleri de 2 bin 700 liraya sattıklarını söylediği öğrenildi.

İ.G. ile ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan diğer 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNERBoşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?Boşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?
Afyon'un Bolvadin ilçesi bir ayda iki bakan yardımcısı çıkardıAfyon'un Bolvadin ilçesi bir ayda iki bakan yardımcısı çıkardı
Gelin ve damat, düğün öncesi feribotta eğlendiGelin ve damat, düğün öncesi feribotta eğlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AKÜ hırsızlık Tekirdağ tutuklama

En Çok Okunan Haberler

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

Dolar kuru fırsatçılarına dev gözaltı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'ya yeni yerli silah!

TSK'ya yeni yerli silah!

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Melpomeni Batığı nedir? Çanakkale batan geminin tarihi! (Hadi İpucu 16 Eylül 20.30)

Melpomeni Batığı nedir? Çanakkale batan geminin tarihi! (Hadi İpucu 16 Eylül 20.30)

Afyon'un Bolvadin ilçesi bir ayda iki bakan yardımcısı çıkardı

Afyon'un Bolvadin ilçesi bir ayda iki bakan yardımcısı çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.