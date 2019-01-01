Baz istasyonundan akü hırsızlığına 3 gözaltı (2)

\u015e\u00dcPHEL\u0130LER TUTUKLANDI\nAyd\u0131n'\u0131n \u0130ncirliova il\u00e7esinde GSM firmas\u0131na ait baz istasyonundan ak\u00fc h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131klar\u0131 iddia edilen F.A., A.E. ve M.C.\u00d6., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutukland\u0131.Bu telefon modelini kullan\u0131yorsan\u0131z yand\u0131n\u0131z! Tehlike sa\u00e7\u0131yor5 ki\u015filik Suriyeli aile, sobadan hastanelik olduDenizli'de y\u0131l\u0131n ilk denetiminde 420 s\u00fcr\u00fcc\u00fcye ceza
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