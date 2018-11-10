Baz istasyonunun bulunduğu çatı katında yangın

Nabi YAZICI0KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, baz istasyonunun olduğu çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın saat 11.30 sıralarında, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Yangını fark edenler itfaiye haber verdi. Apartmanda oturan yaklaşık 30 kişi, binayı dumanların sarması üzerine korku içerisinde dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri itfaiye merdiveni ile çatıya yanaşarak yangına müdahale etti. Çatı katı alevler içerisinde kalırken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu söndürülürken, alevlerin diğer katlara sıçraması engellendi. Yangında çatı katında bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonu hasar görürken, çatı katı ise kullanılmaz hale geldi. Çatı katında kimsenin yaşamadığı belirtilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

