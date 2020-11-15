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Baz istasyonunun direği alev alev yandı

15.11.2020 10:10 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde GSM şirketlerinin baz istasyonunun direği alev alev yandı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde GSM şirketlerinin baz istasyonunun direği alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sırasında panik yaşayan vatandaşlar, evlerinin balkonlarından olayı cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.
Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Pehlivan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, GSM şirketlerine ait baz istasyonunun direğinde kıvılcımların çıktığını gören vatandaşlar panikle durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için baz istasyonu yetkililerine durumu bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi alarak vatandaşların baz istasyonuna yaklaşmasını önledi.
Daha sonra baz istasyonu yetkililerinin gelmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Bu sırada kıvılcımların tutuşturduğu direk alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile ulaştıkları alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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