Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi bölgesinde bulunan GSM şirketine ait baz istasyonunun klimasını çaldılar.
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir GSM şirketine ait baz istasyonuna gece saatlerinde giren hırsızlar, baz istasyonunun 10 bin lira değerindeki klimasını çalıp kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde arıza veren istasyona gelen yetkililer klimanın çalındığını fark edip, emniyete haber verdi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, hırsızların peşine düştü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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