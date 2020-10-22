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Baza altından uyuşturucu fışkırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

Zehir tacirlerine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, baza altına zulalanmış halde 26 kilo Eroin ele geçirdi.

Zehir tacirlerine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, baza altına zulalanmış halde 26 kilo Eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan M.B.S isimli şahıs yakaladı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; M.B.S. isimli şahsın doğu illeri üzerinden İstanbul’a uyuşturucu madde getirerek torbacı tabir edilen şahıslar aracılığıyla piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri M.B.S.nin ikamet ettiği adres ile bağlantılı olduğu şahısları mercek altına aldı. M.B.S. isimli şüpheli şahsın, Kağıthane’de bulunan ikamet adresi çevresinde fiziki takip ve istihbarı çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeyi evinde sakladığını belirledi. Şahsın evde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Bazanın altından uyuşturucu fışkırdı
Şüpheli M.B.S.yi etkisiz hale getiren jandarma ekiplerince evde yapılan aramalarda, yatak bazasının altında bulunan valiz içerisine zulalanmış vaziyette yaklaşık 26 kilo eroin ele geçirildi.
Yüksek kazanç elde etmek için kurye olmuş
Jandarma ekipleri yaptıkları soruşturmayla; daha önce böyle bir suçtan dolayı kaydı bulunmayan M.B.S.nin uyuşturucu tacirlerince yüksek kazanç vadiyle kandırıldığı ve torbacı tabir edilen şahıslara dağıtılmak üzere uyuşturucu maddenin kendisine teslim edildiğini belirledi. M.B.S. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.

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