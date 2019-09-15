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Baza ve çekmecedeki uyuşturucuyu "Roket" buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

Bursa'da jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Narkotik köpeğin baza ve komodin çekmecesine saklanan uyuşturucuyu kısa sürede bulması, jandarma ekibince çekilen görüntülere yansıdı

Bursa'da bir evde baza ve çekmeceye gizlenen ve narkotik köpeğince bulunan uyuşturucuyu satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ö. ve H.T'nin ellerindeki uyuşturucuyu satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine zanlıların Gürsu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

"Roket" adlı narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, 1 kilo 115 gram sentetik uyuşturucu, 360 gram esrar, iki tabanca, iki hassas terazi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Köpeğin bir baza ve komodin çekmecesine saklanan uyuşturucuyu kısa sürede bulması, jandarma ekibince çekilen görüntülere yansıdı.

Gözaltına alınan H.Ö. ve H.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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