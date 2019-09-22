HABER

Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

ERZURUM'da kamyona yüklenen ev eşyasında arama yapan polisler, kanepe ve bazada 105 kilo esrar ele geçirdi.

Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da kamyona yüklenen ev eşyasında arama yapan polisler, kanepe ve bazada 105 kilo esrar ele geçirdi. Polis, kamyonda bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a ev eşyası taşıyan nakliye firmasına ait kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, 2 baza ve 2 kanepeye gizlenmiş 11 parça halinde toplam 105 kilo esrar bulundu. Esrarla ilgili kamyonda bulunan O.A. (28) ve B.A. (27) gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Baza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktıBaza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktıBaza ve kanepeden 105 kilo esrar çıktı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Terör örgütü PKK'ya 33 yılda 59 şehit veren aşiret Terör örgütü PKK'ya 33 yılda 59 şehit veren aşiret 
(Özel) İstanbul’da motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada(Özel) İstanbul’da motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.