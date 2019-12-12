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Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 10:03 | Son Güncelleme

Bazalara gizledikleri kaçak sigaralarla yakalandılar

Adana'da bir kamyonette bazalara gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin'den Mersin'e yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Bunun üzerine plakası tespit edilen kamyonet D-400 kara yolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında durduruldu.

Araçta yapılan aramada bazalara gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler A.Ç ve E.C.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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2 şüpheli adana gözaltı kaçak sigara

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