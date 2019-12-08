HABER

Bazanın içine saklandı, yakalanmaktan kurtulamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 17:28 | Son Güncelleme

Samsun:da 7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu sakladığı bazanın içinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil jandarma ekipleri 7 ayrı suçtan arandığı iddia edilen A.K.’yi (45) takibe aldı.

Bazanın içine saklandı, yakalanmaktan kurtulamadı

Samsun:da 7 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu sakladığı bazanın içinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil jandarma ekipleri 7 ayrı suçtan arandığı iddia edilen A.K.’yi (45) takibe aldı. A.K.’nin İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’ndeki saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, evde saklandığı bazanın içinde yakalayarak gözaltına aldı. Çarşamba Adliyesi’ne sevk edilen A.K. tutuklananarak cezaevine gönderildi.

Bazanın içine saklandı, yakalanmaktan kurtulamadı

PARTNERDünyaca ünlü isim kıyafetiyle şaşırttıDünyaca ünlü isim kıyafetiyle şaşırttı
Ceren'in kabri çiçek bahçesine dönüştü (2)Ceren'in kabri çiçek bahçesine dönüştü (2)
Beyoğlu’nda korku dolu anlarBeyoğlu’nda korku dolu anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Burhan Kuzu'dan 'idam cezası şarttır' açıklaması

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Mucize Doktor'un Açelya'sı yatak pozuyla olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı yatak pozuyla olay oldu

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Rusya ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu

Fırat Delibaş yakalandı!

Eminönü'ndeki "Umut kuyruğu" havadan fotoğraflandı

Akın ettiler: Umut kuyruğu

Sivas'ta feci ölüm! Arkadaşları gözlerine inanamadı

Sivas'ta feci ölüm! Arkadaşları gözlerine inanamadı

Şişli'de beton mikseri 2 kardeşe çarptı! 1 ölü,1 yaralı

Geriye sadece ayakkabısı kaldı

EFT dolandırıcılarına operasyon! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Yakalandılar! Üzerlerinden 17 bin TL çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili yeni bilgi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.