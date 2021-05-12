Bazı ABD Eyaletlerinde 12 Yaş Üstü Aşılama Başladı

ABD’de Pfizer/BionTech'in Corona virüsü aşısının 12 ile 15 yaş arasındakiler için de onay almasının ardından, bazı eyaletlerde aileler hiç beklemeden çocuklarını aşılatmaya başladı.

Georgia, Delaware ve Arkansas eyaletleri, Gıda ve İlaç Dairesi’nin acil kullanım ruhsatını onaylamasından sadece bir gün sonra 12 yaş üstündekileri de aşılama merkezlerine kabul ediyor.

Georgia’da kamu sağlığı dairesi sözcüsü, gençleri geri çevirmemek ve iki dozluk aşının ilk için geri gelmemelerini riske atmamak için hemen aşılamaya geçtiklerini söyledi.

Delaware de gençler ve ebeveynlerinin talebini karşılamak için aşılamaya erken başlayan eyaletlerden oldu.

Reuters haber ajansının temasa geçtiği ABD eyaletlerinin çoğunda gençler aşı için en azından hafta sonuna kadar beklemek zorunda kalacak. Teksas, Idaho, Arizona, New York, Massachusetts, Illinois ve Minnesota da dahil olmak üzere bir düzineden fazla eyalet, aşıyı 16 yaşından küçük çocuklara yapmaya başlamadan önce, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) danışma komitesinin tavsiyesini bekliyor.