Bazı ABD Eyaletlerinde 12 Yaş Üstü Aşılama Başladı

ABD’de Pfizer/BionTech'in Corona virüsü aşısının 12 ile 15 yaş arasındakiler için de onay almasının ardından, bazı eyaletlerde aileler hiç beklemeden çocuklarını aşılatmaya başladı.
Georgia, Delaware ve Arkansas eyaletleri, Gıda ve İlaç Dairesi’nin acil kullanım ruhsatını onaylamasından sadece bir gün sonra 12 yaş üstündekileri de aşılama merkezlerine kabul ediyor.
Georgia’da kamu sağlığı dairesi sözcüsü, gençleri geri çevirmemek ve iki dozluk aşının ilk için geri gelmemelerini riske atmamak için hemen aşılamaya geçtiklerini söyledi.
Delaware de gençler ve ebeveynlerinin talebini karşılamak için aşılamaya erken başlayan eyaletlerden oldu.
Reuters haber ajansının temasa geçtiği ABD eyaletlerinin çoğunda gençler aşı için en azından hafta sonuna kadar beklemek zorunda kalacak. Teksas, Idaho, Arizona, New York, Massachusetts, Illinois ve Minnesota da dahil olmak üzere bir düzineden fazla eyalet, aşıyı 16 yaşından küçük çocuklara yapmaya başlamadan önce, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) danışma komitesinin tavsiyesini bekliyor.
Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay aldığı anda aşılamaya başlamasına izin verilen Minnesota da diğer eyaletler gibi CDC tavsiyesi ile hareket etmeyi tercih etti. Eyalet yetkililerinden biri, doğru doz aşı yapılması ve potansiyel güvenlik endişeleri hakkında bilgiler içerecek CDC kılavuzunu bekleyeceklerini söyledi.
Komite Çarşamba günü toplanacak ve eyaletler Çarşamba ve Perşembe günü çocukları aşılamaya başlayabilecek.
İki doz Pfizer/BioNTech aşısı ile bireylerin optimal korumaya ulaşması için ilk dozun uygulanmasından itibaren yaklaşık beş hafta gerekiyor.