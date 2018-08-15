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Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirildi

15.08.2018 06:39 | Son Güncelleme

ABD menşeili bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarını artıran Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirildi

ABD menşeili bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarını artıran Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Pirinç, sert kabuklu meyveleri, alkollü içkiler, yaprak tütün ve tütün döküntüleri, taş kömürü, binek otomobil Ek vergi uygulanan ürünler arasında yer alıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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