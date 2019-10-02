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Bazı alanlardaki avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 02:39 | Son Güncelleme

Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler ile vesayet davaları ve iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerindeki KDV oranının tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki bir hedef daha Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla hayata geçiriliyor. Bazı alanlardaki avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi" - "Böylece vatandaşlarımızın hukuki yardıma erişim maliyeti azalacak, adalete erişimi kolaylaşacak. Hayırlı olsun"

Bazı alanlardaki avukatlık hizmetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranının tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

Buna göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

- "Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki bir hedef daha hayata geçti"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, söz konusu karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yargı Reformu Strateji Belgesi"ndeki bir hedefin daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Gül, "Bazı alanlardaki avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi. Böylece vatandaşlarımızın hukuki yardıma erişim maliyeti azalacak, adalete erişimi kolaylaşacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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