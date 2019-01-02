Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bazı araçların geçişi serbest!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine UKOME, köprü geçişleriyle ilgili yeni düzenleme yaptı.

Düzenlemeye göre kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçlara, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş hakkı tanındı.

Açıklamada şöyle denildi:

"UKOME'nin 2016/8-1 sayılı kararına göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçların geçişi yasaktı. Bu araçlar köprülerden yalnızca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabiliyordu. UKOME'nin 28.12.2018 tarih ve 2018/10-1 sayılı kararının yürürlüğe girmesiyle kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan tipi 2. sınıf araçlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş yapabilecek. Böylece esnafın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanma talebi de karşılanmış oldu."

Araç sınıflarının kullanacağı köprüler

Yeni düzenlemeye göre İstanbul'daki boğaz köprülerinden geçiş hakkı tanınan ve tanınmayan araç sınıfları da şöyle: