HABER

Bazı bakteriler mide kanserine karşı koruyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.10.2019 10:09 | Son Güncelleme

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.Dr.Uğur Coşkun, Gunatthilake ve arkadaşları tarafından Eylül 2019’da ‘Scientific Reports’ dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, “Helikobakter Pylorinin’ de aralarında olduğu bazı bakterilerin mide kanseri riskini arttırıyor.

Bazı bakteriler mide kanserine karşı koruyor

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof.Dr.Uğur Coşkun, Gunatthilake ve arkadaşları tarafından Eylül 2019’da ‘Scientific Reports’ dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, “Helikobakter Pylorinin’ de aralarında olduğu bazı bakterilerin mide kanseri riskini arttırıyor. Buna karşın mide florasında bol miktarda Lactococus Lactis isimli bakteriyi bulunduran bireylerde ise mide kanseri riskinin daha düşük” dedi.
Özellikle bilinçsiz ve gereksiz antibiyotik kullanımının mide ve barsak üzerinde faydalı etkisi olan birçok mikroorganizmaların azalmasına yol açtığını belirten Coşkun, “Son dönemde yaygınlaşan probiyotik kullanımının mutlaka uzman doktor kontrolünde olmalı. Piyasada bulunan birçok probiyotik ürününün içeriği ile ilgili sıkıntı olduğunu” ifadelerini kullandı.
Mide kanseri risk faktörleri arasında beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Coşkun, “Tuzu fazla miktarda tüketmenin ve özellikle sosis, sucuk ve pastırma gibi etin korunması amacıyla fazla miktarda nitrat içeren gıdaların aşırı miktarda tüketilmesinin hayatımızdaki önlenebilir risk faktörleri” diye konuştu.
Çok erken yakalanan bazı mide kanseri hastalarında ufak bir endoskopik müdahale ile bile tam tedavi şansı olduğunu belirten Dr.Coşkun, özellikle ilerleyen yaşlarda ve ailesinde mide kanseri öyküsü olan bireylerde devam eden mide şikayetlerinin mutlaka önemsenmesine ve gastroenteroloji doktorlarına müracaat edilerek endoskopi yapılmasının önemine vurgu yaptı.
Taşlı yüzük türünün daha agresif seyir gösterdiğini belirten Coşkun, “Diğer kanser türlerinde olduğu gibi yayılmış mide kanseri hastalarında da kemoterapi ile birlikte veya tek başına akıllı ilaç kullanımının çok etkili oluyor, halk arasında aşı tedavisi olarak bilinen bazı tedavi türlerinin PD-L1 testi pozitif olan hasta grubunda FDA tarafından onaylanıyor” dedi.

PARTNERNe kadar kazandığı ortaya çıktı!Ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
Opr. Dr. Zorlutuna: “Bel fıtığına dikkat”Opr. Dr. Zorlutuna: “Bel fıtığına dikkat”
Dünyanın önde gelen hekimleri Prof. Dr. Gazi Yaşargil onuruna Türkiye'ye geliyorDünyanın önde gelen hekimleri Prof. Dr. Gazi Yaşargil onuruna Türkiye'ye geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Türkiye'de sonunda bu da oldu! Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.