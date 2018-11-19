‘Bazı Bedenlere Hiçbir Zaman Ulaşılamayabilir’

Kuzey California’daki Paradise kasabasında arama kurtarma ekipleri, yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerden bazılarının bedenlerine hiçbir zaman ulaşılamayabileceğini kaydetti.

Eyaletin başkenti Sacramento’nun 130 kilometre kuzeyindeki Paradise kasabasında yetkililer bölgenin en ölümcül yangınının ardından 77 kişinin bedenine ulaştı.

10 bin 364 evi kül eden yangının ardından neredeyse bin kişiden haber alınamıyor.

California Kurtarma Köpekleri Derneği gönüllülerinden Trish Moutard “Arama faaliyetlerini mümkün olan en sıkı şekilde yürütmemiz istendi ancak yine de bazı kişilerden geriye kalanlara ulaşamayabiliriz” diye konuştu.

Moutard, “Eğer yangın çok uzun süre devam ederse kemikler çok küçük parçalar halinde kalabilir ve bunları köpeklerin bile tespit etmesi mümkün olmayabilir” dedi.

Kayıp listesindeki isimlerin sayısı son beş günde iki katına çıktı.

Paradise’daki yangının ardından kendisinden haber alınamayanların büyük kısmını yaşlılar oluşturuyor. Kayıp listesindeki isimlerden biri 101 yaşında. 27 bin kişinin yaşadığı kasabada ağırlıklı olarak emekliler oturuyordu. Hayatını kaybedenlerin büyük kısmı da 60 yaşın üzerinde.

