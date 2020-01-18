"Bazı bitkisel ilaçlar sedef hastalığını alevlendirebilir"

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, son yıllarda sedef hastalarının bilinçsiz bitkisel ürün kullandığını belirterek, "Hiçbir bitkisel ilacın sedef hastalığında tek başına etkili olduğu kanıtlanmadı. Ancak ardıç katranı, zeytinyağı, badem yağının tedaviye ek olarak kullanıldığında iyileşmeyi hızlandırdığı biliniyor." dedi.

Esenler Medipol Üniversite Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, kronik bir deri rahatsızlığı olan sedef hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Yardımcı, genellikle deride beyaz kabuklanmalarla seyreden bu hastalığın bazen tırnaklarda şekil ve renk bozukluklarına sebep olabildiğini belirterek, "Herhangi bir yaşta başlayabilen sedef hastalığı her iki cinsiyeti de etkileyebilir. Ailesinde sedef hastalığı olanlarda görülme sıklığı artar ancak temas yoluyla bulaşma riski yoktur." ifadelerini kullandı.

"Egzamayla karışabilir"

Genetik yatkınlığı olan kişilerde stres, sigara, UV ışınlarına maruziyet, enfeksiyonlar, bazı ilaçların kullanılması ve gebelik gibi sebeplerin hastalığın başlamasını tetikleyebildiğine dikkati çeken Dr. Yardımcı, şöyle devam etti: "Saçlı deri, diz ve dirsekler, genital bölge, bel bölgesi ve kalça bölgeleri hastalığın sıklıkla görülebildiği yerlerdir. Ancak vücudun herhangi bir yerinde de görülebilir. Bu bölgelerde genellikle beyaz, kalın kabuklu döküntüler şeklinde görülen sedef hastalığı bazen başta egzama hastalığı olmak üzere mantar, sifiliz gibi bazı hastalıklarla karışabilir. Bu durumda deri biyopsisi ile tanı netleştirilmeli. Çoğu zaman deride kırmızı zemini olan, yüzeyinde kalın, beyaz kabuklanmaların olduğu lezyonlarla seyreden hastalığın daha az görülen farklı tipleri de bulunuyor. Bunlar arasında koltuk altı, meme altı, kasık bölgeleri gibi vücudun kıvrım bölgelerinin etkilendiği ve genellikle beyaz kabukların görülmediği tip (invers psoriasis); sadece avuç içi ve ayak tabanının etkilendiği tip (palmoplantar psoriasis); sivilceye benzeyen, içi iltihaplı döküntülerle seyreden tip (püstüler psoriasis) sayılabilir."