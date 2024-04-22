HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bazı bölgelerde 10-15 derece üzerinde... Sıcaklıklar hafta boyu artacak

Bazı bölgelerde 10-15 derece üzerinde... Sıcaklıklar hafta boyu artacak

22.04.2024 17:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde hafta boyunca artması beklenen sıcaklıkların bazı bölgelerde mevsim normallerinin 10-15 derece üzerine çıkması öngörülüyor.

Bazı bölgelerde 10-15 derece üzerinde... Sıcaklıklar hafta boyu artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Buna göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

"Ankara: 30-32, İstanbul: 24-26, İzmir: 27-29, Kayseri: 31-33, Antalya: 27-29, Adana: 37-38, Bolu: 31-33, Samsun: 28-30, Trabzon: 29-31, Erzurum: 25-27, Diyarbakır: 30-32, Şanlıurfa: 35-37, Malatya: 31-33, Kahramanmaraş: 33-35, Hatay: 34-36, Osmaniye: 35-37 aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir."

Sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. (AA)

2973955
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybettiDepremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü hayatını kaybetti
'Esrarengiz fare' olarak da biliniyor! Böyle görüntülendi'Esrarengiz fare' olarak da biliniyor! Böyle görüntülendi
AK Parti'deki Kürt siyasetçilere eleştiri! AK Parti'deki Kürt siyasetçilere eleştiri!
Anahtar Kelimeler:
hava durumu sıcaklık
En Çok Okunan Haberler
IBAN'a para gönderirken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz

IBAN'a para gönderirken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz

Destici'den canlı yayında erken seçim tarihi! Emekliye zam için de net rakam verdi

Destici'den canlı yayında erken seçim tarihi! Emekliye zam için de net rakam verdi

Altın fiyatlarında kayıp yüzde 2’yi aştı!

Altın fiyatlarında kayıp yüzde 2’yi aştı!

Bahçeli'den çok sert 'Sur' tepkisi: Bölücü alçaklar...

Bahçeli'den çok sert 'Sur' tepkisi: Bölücü alçaklar...

Faili meçhul cinayet 10 yıl sonra çözüldü! Katil en yakınları çıktı

Faili meçhul cinayet 10 yıl sonra çözüldü! Katil en yakınları çıktı

İntikam siparişleri! O adreste oturan kişi konuştu 'Geç saate kadar sürdü'

İntikam siparişleri! O adreste oturan kişi konuştu 'Geç saate kadar sürdü'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.