Bazı Bölgelere Haftalarca Elektrik Verilemeyebilir

Amerika’nın doğusunda Atlas Okyanusu kıyılarını vuran Ida Kasırgası’nın ardından yetkililer evlerinden tahliye edilenlerin geri dönebileceğini açıkladı. Ancak bazı bölgelerde elektrik kesintisi devam ederken, onarım sürecinin ay sonuna kadar devam edebileceği uyarısı yapıldı.

Kasırganın en şiddetli vurduğu Louisiana eyaletinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Eyaletin en büyük kenti New Orleans’da günlerdir devam eden elektrik kesintisi giderilemedi.

Hasar gören işletmeler arasında benzin istasyonları da olduğundan, faaliyette olanlarda uzun kuyruklar oluştu. Yetkililer, tansiyonun yüksek olduğu kentte bir benzinlikte sıra bekleyen bir kişinin kuyruğu bozan başka birini silahla öldürdüğünü ve kaçtığını açıkladı. Polis daha sonra zanlının teslim olduğunu bildirdi.

Belediye başkanından ‘evlerinize dönün’ çağrısı

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell kasırga nedeniyle kentten ayrılmak zorunda kalanların özellikle elektrik kesintisinin giderildiği bölgelerdeki evlerine dönebileceğini söyledi.

Diğer taraftan, elektrik kesintisinin devam ettiği bölgelerde, özellikle bakım evlerinden tahliyeler de devam ediyor. Cantrell, geçici olarak barınağa yerleşmek isteyenler için araç sağlanacağını açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Cantrell, diğer yandan da elektrik kesintisinin giderildiği bölgelerde yaşayanlara evlerine dönüp, hala elektrik hizmeti olmayan komşularına ve yakınlarına evlerinin kapılarını açarak yardım etmeleri çağrısı yaptı.

Ida’nın hasarı Katrina, Zeta ve Delta kasırgalarının toplamından fazla

Louisiana eyaletine elektrik hizmeti sunan Entergy Louisiana’nın Başkanı bugün yaptığı açıklamada, onarım sürecinin Eylül ayının sonuna kadar sürebileceğini belirtti.

Ida Kasırgası eyalet genelinde 22 bini aşkın elektrik direğini devirdi ya da kullanılmaz hale getirdi. Bu rakam, bölgeyi daha önce vuran en büyük kasırgalar olan Katrina, Zeta ve Delta kasırgalarında yaşanan hasardan çok daha fazla.

Ida nedeniyle 5 bin 200’den fazla trafo da devre dışı kaldı.

Başkan Biden’dan federal destek vaadi

Başkan Joe Biden da dün Mississippi Nehri ile Pontchartrain Gölü arasında yer alan LaPlace semtini ziyaret ederek bölgedeki hasarı inceledi.

Biden, bölge sakinlerine seslenerek, “Söz veriyorum, arkanızdayız” diye konuştu.

Biden ayrıca, Virginia’dan Connecticut’a kadar uzanan alanda en az 50 kişinin ölümüne neden olan kasırga sonrasında ülkenin kuzeydoğu bölgesine de federal destek vaadinde bulundu.

Louisiana, Mississippi ve Alabama’da da kasırga nedeniyle en az 14 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Dün itibarıyla, Louisiana’da 800 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi devam etti.

Ayrıca eyalette elektrik kesintisi kaynaklı olarak klimaların çalışmaması üzerine bir yaşlı bakımevindeki ölüm olayları incelemeye alındı.

