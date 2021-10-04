Bazı Dünya Liderlerinin Gizli Zenginlikleri

Basına sızan yeni belgelerde vergi cenneti olarak bilinen Cayman adaları, Panama, İsviçre, Dubai ve Monaco’da, onlarca devlet başkanının gizli servetleri olduğu iddiası dünya basınında yer aldı.

“Pandora’nın kutusu”

Washington merkezli Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Birliği ICIJ’in organizasyonu ve 600'den fazla gazetecinin yer aldığı çalışmayla kamuoyuna yansıyan belgeler İngiliz Guardian ve BBC yayın organlarında, tanınmış bir çok devlet adamının ‘bilinmeyen mal varlığı’ iddialarıyla yayınlandı.

“Ürdün Kralı Abdullah’ın 100 milyon dolarlık gizli serveti”

2017’de ‘Cennet Belgeleri’ adıyla ortaya çıkan sızıntıların devamında Kral Abdullah’ın bugüne kadar bilinmeyen 100 milyon dolarlık daha gizli serveti olduğu iddia edildi. Araştırmacı gazetecilerin ortak web sitesini kilitleyen bilgilere göre Kral Abdullah, vergi cennetlerindeki paravan şirketler aracılığıyla; Londra, Washington ve Malibu’da gizli mal varlıklarına sahip.

Azebaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in bilinmeyen 400 milyon Sterlinlik mal varlığı iddiası

İddialara göre Aliyevler’in İngiltere içinde Kraliyet ailesine satılan 67 milyon sterlinlik taşınmaz da dahil 400 milyon sterlinlik bir alışverişi olduğu ve bu alışverişlerin ardında gizli bir paravan şirket olduğu bilgisi yer aldı.

Çekya Başbakanı’na ‘22 milyon dolarlık şato aldı’ iddiası

Seçimlere hazırlanan Başbakan Adrej Babis, bu hafta Güney Fransa’da 22 milyon dolarlık bir şato alabilmek için neden bir offshore yatırım şirketiyle temasa geçtiği sorusuyla karşı karşıya kalabilir.

Güney Kıbrıs Lideri Anastasiadis’in bir Rus milyonerle gizli iş yaptığı iddiası

Liderlerin mal varlığıyla ilgili Pandora’nın kutusunda anılan yerlerden biri de Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs Lideri Anastasiadis iddialara göre kurduğu hukuk firmasıyla bir Rus milyarderin faaliyetlerini gizledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’in hisse devri iddidası

Ülkenin, yolsuzluklara karışmış adını temizleme iddiasıyla seçim kazanan Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenski, neden mal varlığının yüzde 25’ini offshore şirket aracılığıyla danışmanına devretti, sorusuyla karşı karşıya.

Putin’in ‘adı olmaksızın’ maruz kaldığı iddialar

Çocukluk arkadaşı ve Putin’in gizli kasası olarak bilinen Petr Kolbin ve Rus liderin eski sevgilisi olarak anılan bir kişi, liderin şimdiki servetinin bir kısmının gizli sahipleri olarak belgelerde yer aldı.

ABD de listede

Küresel finansal sisteme şeffaflık getirmek için uluslararası çabalara öncülük etme sözü veren ABD de Güney Dakota eyaletindeki iddialarla listede yer aldı.

Pakistanlı bakanın yatırımları

Başbakan İmran Han’ın kabinesindeki bakanlardan Monist Elahi’nin Singapur’dan yatırımcı bir firmayla neden 33 milyon dolarlık bir alışverişi olduğu sorgulanıyor.

Kenya Cumhurbaşkanı

Kendini yolsuzluklarla mücadelenin neferi olarak tanıtan Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta şimdi 30 milyon dolarlık servet ve Londra’da varlıklarıyla araştırmacı gazetecilerin hedefinde.

2016’da Panama belgeleri, 2017’de Cennet Belgeleri ve şimdi de Pandora belgeleri olarak ortaya çıkan belgeler hafta boyunca en çok konuşulacak haberler arasında yer alabilir.

