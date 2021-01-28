Bazı Eyaletler Corona Önlemlerini Hafifletiyor

Corona virüsünden kaynaklı ölü sayıları artmaya devam ederken ABD’nin birçok yerinde vaka sayısında görülen azalma salgının Noel tatili dönemi sonrasında hızını azalttığını gösteriyor. Bazı eyaletler vakaların azalması eğilimi karşısında kamu sağlığı kısıtlamalarını hafifletmeye başladı.
New Jersey Valisi Phil Murphy, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘Tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Sanırım artık doğru yönde ilerliyoruz, ancak yine de ilerlemenin yavaş olduğunu itiraf etmeliyim’’ diye konuştu.
ABD’de ilk Corona vakasının tespit edilmesinden tam bir yıl sonra Salı günü yaklaşık 4.300 Amerikalı Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. ABD’de kayda geçen toplam vaka sayısı 25 milyon 310 bin, toplam ölümlerin sayısıysa 425 bin 120.
Virüsün Brezilya ve İngiltere gibi ülkelerde görülen varyantlarının ise salgının yayılmasını arttırmasından endişe ediliyor. Aşı dağıtım çalışmalarında yaşanan aksaklıklar hem doktorları hem de hastaları zor durumda bırakıyor.
Ancak Reuters haber ajansına göre hastalığın hızı, yayılma oranı ve ciddiyetinin göstergesi olan hastaneye kaldırılan Corona hastalarının sayısı 6 Ocak’ta ulaştığı zirveye göre yüzde 17,1 oranında düşerek 108 bin 709 oldu. Bu Reuters’a göre hastaneye kaldırılma oranlarında 12 Aralık’tan bu yana görülen en düşük rakam.
ABD’de Kasım ayının sonundaki Şükran Günü’nden Yılbaşı’na kadar devam eden sezonda ülke genelinde hastaneler ve sağlık sistemi artan vakalar nedeniyle büyük baskı altında kalmıştı. Ancak vakalarda ve hastaneye yatma oranlarındaki düşüş bazı eyaletlerin kamu sağlığı önlemlerini hafifletmesine neden oldu.
California’da ‘evde kalma talimatı’ kaldırıldı
ABD’nin en kalabalık eyaleti California’da Vali Gavin Newsom evde kalma talimatını kaldırdı. Talimata göre kuaförler işleyişlerinde bazı değişiklikler yaparak açılabilecek, restoranlar da açık alanlarda yemek servisi verebilecek. Ancak kapalı mekanlarda toplu halde ibadet edilmesi de dahil olmak üzere birçok kısıtlama devam ediyor.
Ohio’dan okulları Mart ayında açma planı
Ohio’da ise Vali Mike DeWine, Twitter’dan yaptığı açıklamada gelecek hafta 91.000 öğretmen ve okul personeli için aşıların hazır olacağını bildirdi. Eyalet, okulları Mart ayında açmayı hedefliyor.
New York Valisi Andrew Cuomo ise ‘‘Bu noktada tatilde yaşanan vaka artışı beklenen bir durumdu. Ancak tatil nedeniyle görülen zirvenin sonuna geldik’’ dedi.
Cuomo restoranları açmak için plan açıklayacak
Cuomo, pandemi verilerindeki düşüşe işaret ederek vaka sayılarının fazla olduğu birçok bölgedeki ekonomik kısıtlamaları kaldırdı. Cuomo yakın zamanda New York restoranlarını açmak için bir plan açıklayacağını da bildirdi.
Aralık ayının ortasında hastanelerin dolması nedeniyle Cuomo, New York’ta kapalı alanlarda yemek servisini durdurmuştu. Bu durumda restoranlar yemek servisi verdikleri geçici dış mekanlar ve paket servis ile ayakta kalır hale gelmişti.
Kamu sağlığı yetkilileri vakaların yeniden artabileceğinin farkında olduklarını belirtiyor.
Corona virüsüyle mücadelenin bir ‘‘savaş dönemi seferberliği’’ olduğunu belirten Başkan Joe Biden, Salı günü yaptığı açıklamada vaka sayısının artmaya devam edeceği uyarısında bulunmuş ve bu artışın tersine dönmesinin aylar alacağını söylemişti.