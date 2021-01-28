Bazı Eyaletler Corona Önlemlerini Hafifletiyor

Corona virüsünden kaynaklı ölü sayıları artmaya devam ederken ABD’nin birçok yerinde vaka sayısında görülen azalma salgının Noel tatili dönemi sonrasında hızını azalttığını gösteriyor. Bazı eyaletler vakaların azalması eğilimi karşısında kamu sağlığı kısıtlamalarını hafifletmeye başladı.

New Jersey Valisi Phil Murphy, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘Tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Sanırım artık doğru yönde ilerliyoruz, ancak yine de ilerlemenin yavaş olduğunu itiraf etmeliyim’’ diye konuştu.

ABD’de ilk Corona vakasının tespit edilmesinden tam bir yıl sonra Salı günü yaklaşık 4.300 Amerikalı Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. ABD’de kayda geçen toplam vaka sayısı 25 milyon 310 bin, toplam ölümlerin sayısıysa 425 bin 120.

Virüsün Brezilya ve İngiltere gibi ülkelerde görülen varyantlarının ise salgının yayılmasını arttırmasından endişe ediliyor. Aşı dağıtım çalışmalarında yaşanan aksaklıklar hem doktorları hem de hastaları zor durumda bırakıyor.

Ancak Reuters haber ajansına göre hastalığın hızı, yayılma oranı ve ciddiyetinin göstergesi olan hastaneye kaldırılan Corona hastalarının sayısı 6 Ocak’ta ulaştığı zirveye göre yüzde 17,1 oranında düşerek 108 bin 709 oldu. Bu Reuters’a göre hastaneye kaldırılma oranlarında 12 Aralık’tan bu yana görülen en düşük rakam.