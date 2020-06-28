Bazı Eyaletlerden Normale Dönme Çabalarında Geri Adım

Amerika’da Corona vakasının hızla artmakta olduğu eyaletlerde normale dönme konusundaki adımlar tersine dönüyor.

Ülkenin en kalabalık eyaletleri California, Florida ve Texas’ta yetkililer bu konuda adımlar atıyor.

California Valisi Gavin Newsom eyaletteki 7 bölgede barların kapatılmasını emretti. Bu bölgeler arasında eyaletin en büyük, ülkenin ikinci büyük kenti Los Angeles da var.

Florida ve Texas’ta barların kapatılması emri Cuma günü verilmişti.

Özellikle ülkenin güney ve batı kesimlerinde vaka sayısının azalmasına göre adımlar atılması yönündeki uyarıları dinlemeyen eyaletlerde vaka sayısındaki artış oldukça fazla.

Vaka sayılarının azalmakta olduğu eyaletlerde bile normale dönme adımlarının ardından bu sayılarda artış var. Michigan eyaletinde bir barda yaklaşık 90 kişinin virüsü kaptığı belirtiliyor.

Texas’ta rafting de yasaklılar arasına katıldı. Yetkililerin bu kararı salgının bir başka hızla yayılmakta olduğu Arizona’da Salt River Nehri boyunca görülen kalabalığın kameralara yansımasının ardından aldığı belirtiliyor.