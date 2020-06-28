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Bazı Eyaletlerden Normale Dönme Çabalarında Geri Adım

28.06.2020 23:19 | Son Güncelleme

Amerika’da Corona vakasının hızla artmakta olduğu eyaletlerde normale dönme konusundaki adımlar tersine dönüyor. Son olarak California'da Los Angeles kenti dahil 7 bölgede barların kapatılması emri verildi

Bazı Eyaletlerden Normale Dönme Çabalarında Geri Adım

Amerika’da Corona vakasının hızla artmakta olduğu eyaletlerde normale dönme konusundaki adımlar tersine dönüyor.

Ülkenin en kalabalık eyaletleri California, Florida ve Texas’ta yetkililer bu konuda adımlar atıyor.

California Valisi Gavin Newsom eyaletteki 7 bölgede barların kapatılmasını emretti. Bu bölgeler arasında eyaletin en büyük, ülkenin ikinci büyük kenti Los Angeles da var.

Florida ve Texas’ta barların kapatılması emri Cuma günü verilmişti.

Özellikle ülkenin güney ve batı kesimlerinde vaka sayısının azalmasına göre adımlar atılması yönündeki uyarıları dinlemeyen eyaletlerde vaka sayısındaki artış oldukça fazla.

Vaka sayılarının azalmakta olduğu eyaletlerde bile normale dönme adımlarının ardından bu sayılarda artış var. Michigan eyaletinde bir barda yaklaşık 90 kişinin virüsü kaptığı belirtiliyor.

Texas’ta rafting de yasaklılar arasına katıldı. Yetkililerin bu kararı salgının bir başka hızla yayılmakta olduğu Arizona’da Salt River Nehri boyunca görülen kalabalığın kameralara yansımasının ardından aldığı belirtiliyor.

4 Temmuz haftası öncesi Florida’da bazı kumsallar da kapatılıyor.

Arizona, Georgia’da da vaka sayısında yine önemli artışlar var.

Başkan Yardımcısı Mike Pence Florida ve Arizona’daki seçim organizasyonlarını iptal etti.

Pence, vaka artışıyla mücadele konusunda yeterli malzemenin bulunduğuna emin olduğunu kaydetti.

CBS’e konuşan Pence Başkan Donald Trump’ın halka maske takması yönünde çağrı yapmamasını da savundu. Pence, sosyal mesafenin olmadığı durumlarda maske takılmasını istediklerini söyledi.

Cumhuriyetçi Texas Valisi Greg Abbott ise maske takılmasının ekonominin yeniden açılmasında kritik önemde olacağını belirtmişti.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ise ABC’ye yaptığı açıklamada Trump yönetimini eleştirdi. Pelosi, maskenin çok önce zorunlu hale getirilmiş olması gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyonu aşmış durumda. Amerika’da Corona vaka sayısı ise 2.5 milyonu aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 130 bine yaklaşıyor. Amerika açık ara dünyada en fazla vaka sayısının olduğu ülke.

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