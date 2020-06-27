''Bazı Eyaletlerin Ekonomilerini Erken Açmaları Hataydı''

ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle 415 bin 205 vaka ve 31 bin 420 can kaybının olduğu eyalet New York’ta Vali Andrew Cuomo, ülkenin diğer eyaletlerinde vakaların artma nedeninin, bu eyaletlerin ekonomilerini erken açmaları olduğunu söyledi.
New York Valisi Cuomo, son bir haftada eyalet genelinde yapılan Corona virüsü testlerinde saptanan pozitif vaka oranının yüzde 1,3 olduğunu, bu oranın diğer eyaletlerin oranlarına göre ülke genelindeki en düşük oran olduğunu söyledi.
Vali Cuomo, New York’ta salgın hastalığın zirve yaptığı sıralarda bu oranın bazı bölgelerde yüzde 50'ye kadar yükseldiğini kaydetti. Yapılan testlerde saptanan pozitif vaka sayısında ülke genelinde eyaletler arasında en düşük orana ulaşılmasını büyük bir başarı olarak değerlendiren Cuomo, vaka sayısında hızlı artışların yaşandığı diğer eyaletlere yardım edebileceklerini belirtti.
“Zor durumda olan eyaletlere her türlü yardıma hazırız”
Vali Cuomo, Corona virüsü vakalarında endişe verici bir artış yaşayan üç eyalet olan Arizona, Teksas ve Florida'daki yetkililerle temas kurup yardım talebini ilettiğini kaydetti.
Zor durumda olan eyaletlere personel, sağlık malzemesi sağlayabileceklerini belirten Vali Cuomo, “Bazı eyaletler bizim ihtiyacımız olduğu zaman yardım ettiler. Solunum cihazlarını gönderdiler. Biz de yaşanan krizin çözümü için gerekli yardımları zor durumda olan diğer eyaletlere yapmaya hazırız. Personel, ekipman, bilgi, teknik, vantilatörler, Ulusal Muhafızlar'ın ihtiyaç duydukları yardımları sağlayacak her türlü potansiyele sahibiz” dedi.
Vali Cuomo, bazı eyaletlerde vakaların yeniden artma nedeninin, ekonomilerin erken açılması olduğunu belirterek, bu kararı hatalı bulduğunu kaydetti.
“Başkan Donald Trump New York için hiçbir şey yapmadı”
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da, bir milyar dolarlık bütçe açığını kapatamazlarsa Ekim ayından itibaren 22 bin çalışanı işten çıkartmak zorunda kalabileceğini söyledi.
Başkan de Blasio, “Böyle bir şeyi söylemekten nefret ediyorum ancak şu anda korkunç bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Belediye salgın hastalık yüzünden dokuz milyar dolarlık gelir kaybına uğradı” dedi.
Başkan de Blasio, Washington’dan gelecek paralar konusunda da ümitsiz olduğunu belirterek, “Donald Trump kente maddi destek hakkında tek bir kelime söylemedi. Hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmadı.” diye konuştu.