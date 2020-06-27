''Bazı Eyaletlerin Ekonomilerini Erken Açmaları Hataydı''

ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle 415 bin 205 vaka ve 31 bin 420 can kaybının olduğu eyalet New York’ta Vali Andrew Cuomo, ülkenin diğer eyaletlerinde vakaların artma nedeninin, bu eyaletlerin ekonomilerini erken açmaları olduğunu söyledi.

New York Valisi Cuomo, son bir haftada eyalet genelinde yapılan Corona virüsü testlerinde saptanan pozitif vaka oranının yüzde 1,3 olduğunu, bu oranın diğer eyaletlerin oranlarına göre ülke genelindeki en düşük oran olduğunu söyledi.

Vali Cuomo, New York’ta salgın hastalığın zirve yaptığı sıralarda bu oranın bazı bölgelerde yüzde 50'ye kadar yükseldiğini kaydetti. Yapılan testlerde saptanan pozitif vaka sayısında ülke genelinde eyaletler arasında en düşük orana ulaşılmasını büyük bir başarı olarak değerlendiren Cuomo, vaka sayısında hızlı artışların yaşandığı diğer eyaletlere yardım edebileceklerini belirtti.

“Zor durumda olan eyaletlere her türlü yardıma hazırız”

Vali Cuomo, Corona virüsü vakalarında endişe verici bir artış yaşayan üç eyalet olan Arizona, Teksas ve Florida'daki yetkililerle temas kurup yardım talebini ilettiğini kaydetti.