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  4. Bazı Firmalar İran ve Irak Üzeri Uçuşlarda Rota Değişikliği Yapıyor

Bazı Firmalar İran ve Irak Üzeri Uçuşlarda Rota Değişikliği Yapıyor

08.01.2020 19:17 | Son Güncelleme

Amerika ile İran arasındaki gerginlik tırmanırken birçok havayolu firması Ortadoğu üzerinden geçen uçuşların rotalarını değiştirdi

Bazı Firmalar İran ve Irak Üzeri Uçuşlarda Rota Değişikliği Yapıyor

Amerika ile İran arasındaki gerginlik tırmanırken birçok havayolu firması Ortadoğu üzerinden geçen uçuşların rotalarını değiştirdi.

Avustralyalı firma Qantas, Londra ile Perth arası uçuşlarda olası hava saldırılarından korunmak amacıyla İran ve Irak hava sahalarını şu an için kullanmayacaklarını açıkladı. Qantas’ın yaptığı bu rota değişikliği hem uçuş süresinin yaklaşık 40 ila 50 dakika uzamasına hem de daha fazla yakıt harcanmasına neden olacak. Bu değişikliğin yolcu sayısında da azalmaya neden olması bekleniyor.

Fransız firmalar KLM ile Air France Irak ve İran hava sahalarından uçuş yapmayacaklarını aktarırken, Norveçli firma Air Shuttle, Air Canada, Vietnam Airlines, China Airlines, Malaysia Airlines ve Singapore Airlines da uçuşlarda İran üzerinden geçilmemesi kararı aldıklarını, rota değişikliğine gideceklerini bildirdi.

Aynı şekilde ABD Federal Havacılık İdaresi’nden de (FAA) Amerikalı pilotların Irak, İran ve bazı Körfez bölgeleri üzerinden uçmalarının şimdilik yasaklandığını belirten bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD ile İran arasında devam eden gerginlik nedeniyle meydana gelebilecek hava saldırılarında özel uçakların savaş uçaklarıyla karıştırılabileceği ve yanlışlıka saldırıların hedefinde olabileceği uyarısı yapıldı.

FAA’in uyarıları sonrasında Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de özel Hint havayolları firmalarının İran, Irak ve Basra Körfezi hava sahalarında uçuş gerçekleştirmeyeceğini aktardı.

Rus havacılık birimi de yayınladığı resmi uyarıda Rus havayolları firmalarına Irak, İran ve Basra Körfezi üzerinden uçuş yapılmaması çağrısında bulundu.

Kazakistan’daki havayolları Air Astana ile SCAT de süregelen gerginlikler ve İran’da Ukrayna yolcu uçağının düşmesi nedeniyle İran üzerinden yapılacak uçuşları iptal etmeyi ya da rota değişikliği yapmayı planladıkları mesajı yayınladı.

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