Bazı Firmalar İran ve Irak Üzeri Uçuşlarda Rota Değişikliği Yapıyor

Amerika ile İran arasındaki gerginlik tırmanırken birçok havayolu firması Ortadoğu üzerinden geçen uçuşların rotalarını değiştirdi.

Avustralyalı firma Qantas, Londra ile Perth arası uçuşlarda olası hava saldırılarından korunmak amacıyla İran ve Irak hava sahalarını şu an için kullanmayacaklarını açıkladı. Qantas’ın yaptığı bu rota değişikliği hem uçuş süresinin yaklaşık 40 ila 50 dakika uzamasına hem de daha fazla yakıt harcanmasına neden olacak. Bu değişikliğin yolcu sayısında da azalmaya neden olması bekleniyor.

Fransız firmalar KLM ile Air France Irak ve İran hava sahalarından uçuş yapmayacaklarını aktarırken, Norveçli firma Air Shuttle, Air Canada, Vietnam Airlines, China Airlines, Malaysia Airlines ve Singapore Airlines da uçuşlarda İran üzerinden geçilmemesi kararı aldıklarını, rota değişikliğine gideceklerini bildirdi.

Aynı şekilde ABD Federal Havacılık İdaresi’nden de (FAA) Amerikalı pilotların Irak, İran ve bazı Körfez bölgeleri üzerinden uçmalarının şimdilik yasaklandığını belirten bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD ile İran arasında devam eden gerginlik nedeniyle meydana gelebilecek hava saldırılarında özel uçakların savaş uçaklarıyla karıştırılabileceği ve yanlışlıka saldırıların hedefinde olabileceği uyarısı yapıldı.