Bazı Haitililer'e Sınırdışı Bazılarına Şartlı Serbestlik

ABD, Haitili göçmenlerin sınıdışı etmeyi hızlandırmak amacıyla Teksas eyaletinden Haiti'ye kalkan uçakları arttırıyor. Ancak aynı zamanda binlerce Haitili, 60 gün sonra göçmenlik dairesine başvurmaları taahhüdü karşılığında ABD içinde serbest bırakılıyor.

ABD'li yetkililerin, sayıları 14 bin olduğu tahmin edilen ve son günlerde Meksika üzerinden Teksas'taki sınır kasabası Del Rio'ya akın eden Haitililer'in bazılarını neden ülkelerine geri gönderirken diğerlerine kayıt yaptırarak ABD topraklarında kalmak üzere serbest bırakılmasına izin verdiği netleşmiş değil.

Associated Press haber ajansının, Amerika'nın Sesi'nin birkaç yüz Haitili göçmenin serbest bırakıldığına ilişkin haberini genişleterek yayınladığı habere göre ABD'de son birkaç günde binlerce Haitili'nin ABD'ye giriş yapmasına izin verildi.

Haitili göçmenlerin çoğunun 2010 yılında meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremden kaçarak Şili, Brezilya ve diğer Güney Amerika ülkelerine yerleşenler olduğu bildiriliyor. Ancak bu göçmenler, Del Rio'da sınırın açık olduğu şeklinde yanıltıcı sosyal medya paylaşımlarına dayanarak ABD sınırına geldi. ABD'li yetkililer göçmenlerin yaşadıkları yerlerde kalmaları yönünde defalarca çağrıda bulunmuştu.

ABD, Çarşamba günü Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e ve ülkenin ikinci büyük kenti Cap-Haitien'e her birinde 135 Haitili'nin olacağı beş uçuş planladı. Perşembe günü de yedi uçuş yapılması bekleniyor.

Pazar gününden bu yana binden fazla Haitili, ülkelerine gönderildi. Bu Haitililer'in çoğu, 10 yılı aşkın süredir memleketlerinden uzakta yaşıyor.

ABD'nin sınırdışı politikasıysa Haitililer'in ABD'de kalmak için sığınma başvurusu yapmalarına izin verilmesi gerektiğini kaydeden göçmen hakları savunucularının tepkisini çekti.

Birçok konuda Başkan Biden'ı destekleyen Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Biden ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ı "sınırdışı işlemlerine derhal son vermeye" çağırdı ve yapılan uçuşların, "mülteci yasalarını hiçe sayan" eski Başkan Donald Trump'ın "nefret ve yabancı düşmanlığı dolu" politikalarını yansıttığını söyledi.

İç Güvenlik Bakanı Mayorkas da Kongre'de düzenlenen bir oturumda yetkililerin Del Rio'daki bir köprünün altında kurulan göçmen kampını önümüzdeki 9 ila 10 günde kaldıracağını kaydetti.

Öte yandan Biden yönetimini ve sınırdıki göçmen krizini yönetme tarzını en çok eleştiren siyasetçilerden Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet idaresinin sahip olduğu otomobilleri yan yana dizerek kilometrelerce uzunlukta bir "çelik duvar" oluşturulması çağrısı yaptı.

Vali Abbott, Del Rio'daki köprüde geçen hafta 14 bin göçmen olduğunu, bu sayının 8 bin 600'e düştüğünü söyledi.

Teksas Valisi, sınırda yaşanan karmaşadan Biden yönetimini sorumlu tuttu ve şöyle konuştu: "Bu ülkede yasaları uygulamayan, sınırı ve egemenliğimizi güvenlik altına almış gibi yapmayan bir yönetim olduğunda arkamdaki bu barajın üzerinden yürüdüğünü gördüğümüz gibi insanların akın akın geldiğine tanık olursunuz" dedi.

Öte yandan göçmenlik yetkilileri, geçen Pazar günü at sırtındaki sınır muhafızlarının Haitililer'in etrafını sarması ve Meksilka tarafına doğru zorla yönlendirilmesi üzerine soruşturma açtı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yetkililer, video görüntüleri ve fotoğraflarda sınır güvenlik görevlilerinin davranışlarını kınadı.

Mayorkas, Çarşamba günü Kongre'deki ifadesinde, sınır güvenlik görevlilerinin göçmenlere yaptığı muamelenin görüntülerinin ”korkuyla karşılandığını” söyledi, "Bu kişiler ülke olarak bizi yansıtmıyor" şeklinde konuştu.

