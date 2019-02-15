Bazı ilaçların temininde yaşanan sıkıntı Denizli’de de baş gösterdi

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de bazı ilaç gruplarında tedarik sorunu yaşanıyor. Eczacılar yaşanan sorunun kendilerinden ya da depolardan değil ilaç firmalarından kaynaklandığını savunuyor.

Denizli’de kent genelinde bazı ilaç gruplarında sıkıntı baş göstermeye başladı. Psikiyatri, tansiyon, göz damlası ve antibiyotik ilaç türlerinin bir kısmında yer alan ilaçlar kentteki eczanelerde bulunmuyor ve satışı yapılamıyor. Depolarda da bulunmayan ilaçlar nedeniyle eczacılar iş yerlerine gelen ve bu gruplarda yer alan doktor tarafından reçete edilmiş olmasına rağmen ellerinde ilaç olmadığı için hastaları geri çevirmek zorunda kalıyorlar.

Piyasada bazı ilaçların bulunmaması şikayetlerinin artması üzerine Denizli 16. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özer, ilaçlara erişimde yaklaşık 3 aydan bu yana sıkıntının kendini hissettirmeye başladığını kaydetti. Özer, “Sıkıntının euro kurunun güncellenmemesinde kaynaklandığı iddia ediliyor ilaç üreticileri tarafından. Kur şu an 2.95 TL olarak belirlenmiş durumda Sağlık Bakanlığı tarafından. Fakat malum olduğu üzere 6 TL civarında euro. İlaç üreticileri zam istiyor büyük olasılıkla fakat ülkemizin ekonomik gerçekleri ortada ve bakanlığımız bu konuda gerekli görüşmeleri yapıyor. Ancak irtibatta bir sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Biz eczacılar olarak ilaçları bulmak ve hastalara iletmek ile mükellefiz. İlaçların stoklandığı ile ilgili bir takım haberler çıkıyor. Bu konuda eczacılar yanlış değerlendiriliyor olabilir çünkü bir eczacı hiçbir zaman elindeki ilaca yok demez. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından da eczanelerimiz denetlenmektedir. Şu anda halihazırda Denizli’de piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili odamız WhatsApp gruplarından iletişim kurarak hastaları mağdur etmeden ilaçları temin etmeye ve bulmaya çalışıyor” diye konuştu.



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