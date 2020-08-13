Bazı insanlar neden korona önlemlerine uymuyor?

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını kontrol altına almak için dünya genelinde uygulanan karantina, seyahat yasakları ve sosyal mesafe önlemleri, ekonomik ve toplumsal yaşamı yeniden şekillendiriliyor, bir zamanlar günlük özgürlükler içinde olan faaliyetlerin sınırları yeniden belirleniyor ve yeni sosyal normlar yaratıyor. Bu uygulamaların hepsi halk sağlığı için uygulanıyor ve tedbirlere ne kadar bağlı kalınırsa pandemi de o kadar çabuk atlatılacak. Ancak, bazı insanlar gerçekleri görmezden gelip kurallara uymayı reddetmeye devam ediyor.

Bununla birlikte kuralları çiğnemek yeni bir olgu değil, fakat davranış bilimcileri, Covid-19 pandemisi esnasında aykırı davranışların kültürel, demografik ve psikolojik faktörlerle şiddetlendiğini düşünüyor.

İşte küresel salgındaki insan davranışını etkileyen faktörlere dair bilimin cevapları...

İNSANLARIN KURALLARA UYMASINI VE BAZILARININ ALAYCI OLMASINI SAĞLAYAN NEDİR?

Billim insanlarına göre bu durumun altında yatan kilit faktör, bireycilik ve kolektivizm. New York Üniversitesi'nde psikoloji doçenti olan Jay Van Bavel, "Bazı ülkelerde, kimlik duygunuzu ve bir birey olarak kim olduğunuzu ifade etmekle ilgili bireysellik daha ön plandadır” açıklamasını yaptı. Buna göre, biireyci kültürlerdeki insanlar, kuralları reddetme ve halk sağlığı yetkililerinin mesajlarını görmezden gelme eğiliminde olabilir.