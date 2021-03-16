Bazı iPhone 11 ve iPhone 12 modellerinin rengi soluyor!

Apple iPhone 12 modellerini geçtiğimiz sonbaharda tanıttı. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max paslanmaz çelikten üretilirken, iPhone 12 ve iPhone 12 mini modelleri alüminyum bir kasadan oluşturuldu. iPhone kullanıcılarının son şikayeti ise bu alüminyum kasaya yönelik oldu.

IPHONE RENK SOLMA SORUNU İLE GÜNDEMDE

Kullanıcıların paylaştığı iddialara göre iPhone 12 ve iPhone 12 mini modelleri renk solma problemi ile karşı karşıya. Üstelik bu modellere iPhone 11 ve iPhone XR gibi daha eski modeller de dahil. Söylenenlere göre iPhone modellerinin kenarlarında renk değişimi yaşanıyor. Bu değişimin özellikle kırmızı renkli (Product RED) iPhone modellerinde yaşandığı bildiriliyor. Sorun için gelen fotoğraflarda ise bir iPhone 12 modelinin güç düğmesinin yan tarafın turuncuya döndüğü ve kırmızı rengin yıprandığı görünüyor.

KENARLAR AÇIK TURUNCUYA DÖNMÜŞ

Apple destek forumuna şikayetini yazan kırmızı renkli bir iPhone 11 kullanıcısı, Washington eyaletinde yaşadığını, bu bölgenin çok güneşli bir bölge olmadığını ve buna rağmen iPhone 11'inin kenarlarının açık turuncuya döndüğünü belirtiyor. Bir iPhone 12 kullanıcısı ise satın aldığı kırmızı renkli iPhone 12 modelinin ilk günden beri şeffaf kılıfla kullanıldığını ve telefonun herhangi bir "toksik" ortamda kullanılmadığını söylüyor. Apple'ın sorun için yapacağı açıklama merakla bekleniyor.