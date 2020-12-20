Bazı IŞİD Üyelerinin Aileleri Almanya’ya Getirildi

Alman hükümeti, terör örgütü IŞİD saflarında savaşmak üzere Suriye ve Irak’a giden bazı Alman uyruklu teröristin eşlerini ve çocuklarını Almanya’ya geri getirdi. Alman ordusuna ait bir uçakla Irak üzerinden Frankfurt’a getirilen kadınlardan 21 yaşındaki Leonora Messing‘in uçaktan iner inmez "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçlarından gözaltına alındığı, Merve Aydın ve Yasemin A. adlı diğer iki kadının ise ifadelerinin alınması için götürüldüğü öğrenildi. Getirilen küçük yaştaki çocukların beşinin kadınlara ait, diğer yedisinin ise yetim olduğu belirtilirken, çocukların geçici olarak Gençlik Dairesi yetkilileri tarafından teslim alındığı öğrenildi. Konuyla ilgili çıkan haberleri doğrulayan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Dün yaptığımız operasyon detaylı bir önçalışmanın sonucunda, çok gayret gösterilerek düzenlendi. Suriye’nin kuzeyindeki zaten karışık olan durum bu yıl Corona virüsü nedeniyle daha da zorlaştı. Orada bağlantıda bulunduğumuz kişilerin yeteri kadar sorunu var. O yüzden bölgedeki kaynaklara ve aracı olan Finlandiyalı dostlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Federal Dışişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesi tarafından haftalardır hazırlığı yapılan bir gizli operasyon kapsamında, Suriye’nin kuzeyindeki bazı esir kamplarını kontrolü altında tutan Suriye Demokratik Güçler (SDG) adlı örgütün temsilcileri ile Alman istihbaratının temsilcileri bir araya geldi. Görüşmelerde, IŞİD saflarında savaşmak veya savaşçılara destek vermek amacıyla Almanya’dan çatışma bölgelerine çocuklarıyla birlikte giden, daha sonra yakalanan söz konusu kadınların, Hol Kampı’ndan çıkarılarak, Almanya’ya getirilmesi konusunda uzlaşı sağlandı. PYD’nin silahlı kanadı olan ve Türkiye de dahil bir çok ülke tarafından terör örgütü olarak değerlendirilen YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin denetimindeki kamp ve gözaltı merkezlerinde, binlerce IŞİD’li savaşçının ve yakınlarının tutulduğu biliniyor. ''Kamplardaki koşullar çok kötü'' Suriye Demokratik Güçleri’nin bir sözcüsü, bundan kısa bir süre önce, bölgedeki kamplardaki koşulların çok kötü olduğunu, çocukların ve kadınların hastalık ve açlık gibi sebeplerle hayatını kaybettiğini ve bunun maddi olarak kendilerini çok zorladığını belirterek, kamplarda bulunan yabancı uyruklu IŞİD üyelerinin ülkelerine gönderilmesi için çabaladıklarını ifade etmişti. Alman ve Kürt tarafların anlaşması sonrasında, Almanya bağlantılı 3 kadın ve 12 çocuk ile Finlandiya bağlantılı 2 kadın ve 6 çocuk, dün sabah Kamışlı kentinde, Alman ve Finlandiyalı birimlere teslim edildi. Buradan Irak’a geçen grup, dün gece saatlerinde özel uçakla Frankfurt’a getirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı sayılara göre IŞİD'e katılmak için Almanya'dan hareket eden ya da Alman vatandaşı olan 1.050 kişi var. Bu insanların üçte biri Almanya'ya döndü; 220 kişinin ise Irak ve Suriye'de öldüğüne dair bulgular olduğu belirtiliyor. Suriye'de nezaret altına alınmış ya da tutuklu bulunan Alman uyrukluların sayısının ise en az 100 olduğu kaydediliyor. Bazı kaynaklar bu sayının 119 olduğunu belirtiyor. IŞİD üyelerinin durumu Berlin’de siyasi tartışmaya neden oluyor Suriye’nin kuzeyindeki kapmlarda bulunan Almanya bağlantılı IŞİD üyelerinin akıbeti Berlin’de siyasetçiler arasında yoğun tartışmalara neden oluyor. Geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı ülkelerin IŞİD üyesi vatandaşlarını geri alıp yargılamaları çağrısında bulunmuş, Alman hükümeti ise, IŞİD üyesi teröristlerinin yanısıra, IŞİD'e katılan kadınların da radikalleştikleri ve ileride Almanya'ya tehdit oluşturabilecekleri gerekçesiyle geri alınmayacaklarını söylemişti. Ancak daha sonra, Almanya’da da kadınların ve çocukların geri getirilmesi yönünde oluşan baskı üzerine, hükümet Suriye’deki kamplarda tutulan IŞİD sempatizanı kadınların ülkeye dönüşüne ilişkin vaka özelinde karar vereceğini kaydetmişti.