Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi

Beş kanser türünü semptom göstermeden birkaç yıl öncesine kadar tespit edebilen bir kan testi geliştirildi. Çin'de yürütülen araştırma, kanser hastalığında erken teşhis ümitlerini artırdı.

Bilim insanları, PanSeer adı verilen testlerin, örnekler alındığında herhangi bir semptom göstermeyen ve daha sonra kanser teşhisi konulan katılımcıların yüzde 95'inde kanseri tespit etmeyi başardığını açıkladı.

Araştırmacılar, Nature Communications dergisinde yayımlanan makalelerinde, "DNA metilasyonuna dayanan kan testinin 5 kanser türünü, teşhis konulmadan 4 yıl öncesine kadar tespit edebildiğini açığa çıkardık" dedi.

Guardian gazetesinin haberine göre bu yeni araştırma kanserin kan testiyle erken teşhis edilebildiğini gösteren ilk çalışma değil. Ancak araştırmayı yürüten bilim insanları hastaların belirti göstermeden kanseri teşhis edebilmesi açısından önemli olduğunu söylüyor. Bu ise şimdiye kadar çok az sayıda çalışmada başarılabildi.

Kan testi, Çin'de 2007-2014 yılları arasında alınan plazma örnekleri incelenerek geliştirildi. Araştırmada plazma örneği alınan 605 kişiden 191'ine ileriki 4 yılda mide, yemek borusu, kalın bağırsak, akciğer ya da karaciğer kanseri teşhisi kondu. Diğer 414 kişi ise örnek alındıktan sonra beş yıl içerisinde kanser belirtisi göstermedi. Bu beş kanser türüne dair teşhis konulmuş olan 223 hastadan da araştırma için örnekler alındı.